Antonia, a sedici anni la prima mostra Dipinge le sue opere ascoltando Chopin

LAURO- Una passione coltivata sin da bambina, con i primi schizzi a matita e pastello fanno capire che quella di Antonia Aschettino, sedici anni, studentessa del Liceo Artistico “Caravaggio” di San Gennaro Vesuviano non è solo una passione ma una vera e propria predisposizione. Tanto che negli anni, dai Manga, che sono stati i suoi soggetti scelti all’inizio, e’ passata a dipingere con la tecnica ad olio. E’ quella dai colori più vivaci, per molti la tecnica più emozionante. E trasmettere emozioni sulle sue tele e’ diventata per Antonia una quotidiana attività di studio ma anche di amore per l’arte. Non solo la pittura ma anche la buona musica. L’adolescente artista di Lauro, infatti, ama trascorrere ore a dipingere le sue tele ascoltando le note di Chopin. Dal 21 agosto per Antonia si è realizzato nella sua Lauro un risultato importante. La prima “personale” allestita nell’Auditorium del San Filippo Neri, dove sono state esposte le sue opere, grazie al Comune di Lauro e all’associazione Fontenova. Tra le opere in particolare quelle che si rifanno alla tradizione religiosa locale. Una tela sul culto di San Antonio a Fontenovella, ma anche ritratti con colori vivaci. La mostra è stata inaugurata dal sindaco di Lauro Rossano Sergio Boglione, dell’ Assessore alla Cultura e alle Associazioni Ilaria Aschettino che nei loro interventi hanno sottolineato l’importanza di simili iniziative e la volontà , anche per il futuro, dell’Amministrazione Comunale di dare risalto e sostenere gli eventi culturali.

Dopo i saluti di Tilde Schiavone dell’Associazione Culturale Fonte Nova, ha brillantemente presentato la Mostra e l’ artista il delegato alla cultura del Comune di Lauro Severino Santorelli. Presente anche Massimo Santaniello, delegato agli eventi e spettacoli del Comune di Lauro. Nel corso della stessa esposizione, la giovane artista, ispirata dalla musica di Chopin che le ha fatto da sottofondo, ha realizzato in estemporanea una dipinto raffigurante San Sebastiano Martire.