Sanremo, sarà Carlo Conti a condurre il Festival per i prossimi due anni

È ufficiale: Carlo Conti è il nuovo direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo. Il noto volto della Rai ha ricevuto l’incarico per le edizioni 2025 e 2026, in seguito alla “decisione unanime dei vertici di viale Mazzini”. Si conclude così l’attesa per il successore di Amadeus, che ha guidato il festival per cinque edizioni di grande successo.

Per Carlo Conti sarà un ritorno all’Ariston dopo dieci anni. Aveva già condotto le edizioni 2014, 2015 e 2016. Questa volta non si tratta di un semplice ritorno ma di una sfida importante, con l’obiettivo di continuare a scoprire, valorizzare e promuovere la nuove tendenze musicali.