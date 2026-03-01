Sanremo 2026, vince Sal Da Vinci. Fa festa anche Grottolella

Grottolella si congratula con Sal Da Vinci per la vittoria al Festival di Sanremo 2026. L’Amministrazione Comunale esprime grande orgoglio e soddisfazione per il prestigioso traguardo raggiunto da Sal Da Vinci, artista di straordinario talento che porta alto il nome della musica italiana.

La comunità grottolellese è legata in modo speciale alla famiglia Da Vinci: la sorella dell’artista vive a Grottolella, dove è sposata, e la famiglia è da sempre parte integrante del tessuto sociale e culturale del nostro paese.

Ogni anno, insieme alla famiglia Da Vinci, l’Amministrazione Comunale promuove e cura il Premio Armando Gill, un appuntamento culturale di grande valore istituito proprio da Mario Da Vinci, padre di Sal, figura indimenticabile della tradizione musicale napoletana.

“Questo successo – fa sapere l’amministrazione comunale – rappresenta per tutti noi un motivo di gioia e di rinnovato impegno nel valorizzare la cultura e le eccellenze artistiche che ci uniscono. Complimenti Sal, Grottolella è con te”.