Forever Young, un tuffo artistico negli anni ’60 e ’70

Un viaggio brillante tra suoni, racconti e atmosfere che hanno segnato due decenni indimenticabili: è “Forever Young”, lo spettacolo in programma oggi alle 19:00 al Centro Congressi Don A. De Simone di Summonte (AV), ad ingresso libero e gratuito.

L’appuntamento, ideato dall’Aurora Ensemble, nasce con l’obiettivo di far riscoprire alle nuove generazioni i valori che hanno animato quel periodo – pace, libertà, amore, partecipazione – e di restituire l’energia creativa che ha caratterizzato un’epoca di profonde trasformazioni culturali, sociali ed economiche.

Gli anni ’60 e ’70 vengono riletti attraverso i loro snodi più significativi, offrendo chiavi di lettura ancora attuali. Tra i temi affrontati:

Diffusione di una cultura non violenta e contraria ai conflitti armati;

Nascita e affermazione dei movimenti per i diritti civili, l’uguaglianza e l’emancipazione;

Centralità del pensiero critico, della partecipazione collettiva e della creatività;

Valorizzazione delle relazioni autentiche, della vita comunitaria e degli spazi condivisi;

Prime forme di sensibilità ambientale e attenzione alla natura;

Adozione di stili di vita improntati a benessere, responsabilità e cura di sé;

Musica, moda e arti visive come strumenti di identità e cambiamento.

L’Aurora Ensemble riunisce quattro artiste, alle voci e chitarre, Patrizia Girardi e Ersilia Caso; Anna Savelli e Angela Martino, in qualità di interpreti e attrici.

Lo spettacolo rientra nella rassegna Summonte, il Palcoscenico del Partenio,

organizzata dal Comune di Summonte in collaborazione con la Pro Loco Submontis.