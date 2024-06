Sannino, Prezioso, Caizzo, il tris di assi per l’estate di Montemiletto

Arrivano le prime anticipazioni sui prestigiosi ospiti che animeranno quest’anno piazza IV novembre in occasione di una delle feste più importanti del paese, quella dedicata al Patrono: San Gaetano da Thiene.

L’irrestistibile comico Paolo Caizzo, lo storico DeeJay Giorgio Prezioso ed il cantante neomelodico Andrea Sannino: è questo il tris di assi messo sul tavolo dagli organizzatori della festa.

Il programma ufficiale e definitivo sarà svelato a breve e non è detto che non vi saranno altre sorprese. Un programma davvero per accontentare tutte le fasce di età ed i diversi gusti musicali, destinato ad attrarre persone anche dal di fuori del paese.

Già la scorsa estate Montemiletto è stata protagonista di numeri incredibili, con una serie di eventi che hanno riempito piazza IV Novembre di migliaia di persone.

La festa si articolerà da sabato 3 agosto a sabato 10 agosto. Otto giornate in cui eventi ludici si alterneranno ai sentiti riti religiosi dedicati al Santo.

Intanto, in attesa del programma ufficiale della Festa di San Gaetano, queste le date da segnare sul proprio calendario per i tre nomi di spicco:

– sabato 3 agosto: direttamente da Made in Sud – Paolo Caiazzo;

– domenica 4 agosto: Giorgio Prezioso in concerto;

– martedì 6 agosto: Andrea Sannino in concerto.

Stay tuned.