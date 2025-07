Sanità, Petitto: “Inaccettabile la gestione di un servizio come proprietà personale”

“Quanto sta accadendo presso l’Asl di Caserta non può passare nell’indifferenza e sono pronto a chiedere un accesso agli atti relativi per verificare se siano state rispettate le norme e gli interessi pubblici. Da settimane stiamo assistendo a una gestione quanto mai confusa e opaca per la scelta del nuovo manager dell’Azienda sanitaria: prima la nomina e poi la revoca di Mario Ferrante, successivamente la nomina e immediata revoca di Limone. Un balletto istituzionale inaccettabile, che lascia presagire una regia politica tutt’altro che trasparente. Ci troviamo di fronte a un uso spregiudicato del potere, dove la sanità pubblica, ancora una volta, viene piegata a dinamiche interne di palazzo invece che essere governata da logiche di merito, continuità amministrativa e tutela dei cittadini. Il mio dovere, come rappresentante delle istituzioni e come voce autonoma nel Consiglio regionale, è quello di fare chiarezza su ciò che sta realmente accadendo.