Incidente sul raccordo Salerno-Avellino: c’è una vittima

Tragico incidente sul raccordo Salerno-Avellino in direzione Nord, poco prima dello svincolo Baronissi Sud. Per cause ancora in corso di accertamento, l’auto coinvolta si è ribaltata. Non c’è stato nulla da fare per il conducente, un uomo nato ad Avellino di 42 anni. Sul posto sono arrivati i sanitari de La Solidarietà di Fisciano, i Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia Stradale. Necessaria la chiusura del tratto per consentire le operazioni di rimozione del veicolo e di messa in sicurezza della zona.