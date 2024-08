San Sossio Baronia, finanziato il progetto riguardo il Bando per i piccoli comuni

Oggi la conferma. Finanziato il progetto d’intervento per la “messa in sicurezza e riqualificazione dell’area circostante il Centro sociale comunale alla via XXV Luglio”.

I progetti che hanno avuto l’approvazione sono meno del 45% delle domande inoltrate; gli approvati totali ammontano a 1.179 per un totale di € 842 milioni. I progetti che vedranno l’immediata finanziabilità sono 144, per un totale di € 172 milioni (dati e risorse forniti dal Ministero dell’Interno).

“Il progetto è l’ennesima dimostrazione del buon lavoro svolto dalla precedente amministrazione” – dice Giovanni Contardi, ex primo cittadino e consigliere di minoranza del comune irpino, e capogruppo de “Il Quadrifoglio” – “il nostro comune figura tra i 144 avanti diritto all’immediato finanziamento, posizionandosi alla 129esima posizione e ricevendo un fabbisogno di €700.000.

L’adesione al Bando risale al 18 ottobre 2023, come si evince dalla delibera di Giunta, una data di poco successiva all’emanazione del bando da parte della Presidenza del Consiglio.

È la dimostrazione per San Sossio Baronia, dell’attenzione con la quale ci siamo dedicati al nostro paese, provando – e riuscendo – a portare delle migliorie; svolgendo al meglio il ruolo affidatoci”.