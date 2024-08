Morti bianche: Irpinia al quinto posto a livello nazionale

Sos infortuni mortali sul luogo di lavoro in Irpinia. La nostra è una delle province dove si rischia di più. I numeri, tutt’altro che positivi, sono stati elaborati e diffusi dall’Osservatorio sicurezza sul lavoro e ambiente Vega Engineering. In base all’indice di incidenza sugli occupati, l’Irpinia occupa la quinta posizione a livello nazionale dietro solo a Catanzaro, Brindisi, Caserta e Palermo. 5 i casi di morti bianche in Irpinia da inizio dell’anno a fronte di 140.264 occupati. Un’incidenza pari al 35,6 di poco inferiore a quella di Palermo (35,8).

Per quanto riguarda le incidenze, nel dettaglio regionale, si scopre che dopo Caserta e Avellino c’è Napoli al 33° posto con un’incidenza pari a 19, Salerno in piena zona gialla al 62°, mentre Benevento non registra nessun caso di infortunio mortale sul lavoro.