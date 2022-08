San Potito Ultra: scocca l’ora dell’Open day della Protezione civile. L’organizzazione di volontariato irpina che ha sede nel comune vicino Atripalda, presieduta dal sempre intraprendente Felice Preziosi, è a “caccia” di persone che vogliano spendere una parte del loro tempo al servizio degli altri, al servizio del prossimo.

Per far sì che la passione cresca nei ragazzi, l’associazione – domenica 4 settembre – apre a tutti la propria sede. L’invito è rivolto in particolare ai giovani dai 16 anni in poi. Dalle 9 alle 14 del 4 settembre, è possibile visitare la sede della Protezione Civile di San Potito. Sarà un modo per far vedere da vicino ai giovani le attività che vengono svolte. Ovviamente, chi si accosterà al mondo del volontariato, sarà adeguatamente formato, informato, preparato.