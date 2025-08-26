San Potito Ultra, “Con Gaza, per la Palestina: Diritti, Dignità, Libertà”

Un momento di riflessione e solidarietà internazionale animerà i Giardini Comunali di San Potito Ultra venerdì 29 agosto 2025 alle ore 19:00, con l’iniziativa pubblica intitolata “Con Gaza, per la Palestina – Diritti, Dignità, Libertà”.
Interverranno:
Riccardo Porfido, Sindaco di San Potito Ultra
Francesco Romano, Consigliere Comunale
Rosanna Maryam Sirignano, Presidentessa dell’associazione ISLAM Insieme
Hameed Alfarra, rappresentante della Comunità Araba Palestinese di Salerno
Padre Roberto Cancilleri, Parroco di San Potito Ultra
A moderare l’incontro sarà la giornalista Maria Laura Amendola.