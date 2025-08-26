San Potito Ultra, “Con Gaza, per la Palestina: Diritti, Dignità, Libertà”

Un momento di riflessione e solidarietà internazionale animerà i Giardini Comunali di San Potito Ultra venerdì 29 agosto 2025 alle ore 19:00, con l’iniziativa pubblica intitolata “Con Gaza, per la Palestina – Diritti, Dignità, Libertà”.

Interverranno:

  • Riccardo Porfido, Sindaco di San Potito Ultra

  • Francesco Romano, Consigliere Comunale

  • Rosanna Maryam Sirignano, Presidentessa dell’associazione ISLAM Insieme

  • Hameed Alfarra, rappresentante della Comunità Araba Palestinese di Salerno

  • Padre Roberto Cancilleri, Parroco di San Potito Ultra

A moderare l’incontro sarà la giornalista Maria Laura Amendola.