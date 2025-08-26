Ancora un incidente in bici lungo Corso Vittorio Emanuele a ventiquattro ore di distanza da quello che aveva coinvolto una bimba di quattro anni. Stavolta lo scontro c’è stato tra una bici e un auto all’incrocio di via Mazas. La bici era condotta da un minore. Sul posto un’ambulanza della Misericordia del Partenio. La dinamica del sinistro è al vaglio delle autorità competenti.