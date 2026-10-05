San Potito Ultra, al via la XXVIII Sagra del Cinghiale e della Castagna

Tutto è pronto per l’atteso appuntamento con la XXVIII edizione della Sagra del Cinghiale e della Castagna. Nei giorni del 9, 10 e 11 ottobre, le strade del piccolo borgo irpino si coloreranno di luci, voci e persone, trasformandosi in un palcoscenico a cielo aperto dedicato alla buona tavola, alla musica e alla valorizzazione delle radici contadine.

Il menù: dalla brace al record Guinness – Il cuore dell’evento resta, come ogni anno, la tradizione gastronomica. I visitatori potranno gustare un menù ricco e genuino, preparato con cura dalle massaie e dai cuochi del paese. In primo piano la tradizionale brace di maiale e cinghiale, gli scialatielli conditi con ragù di cinghiale o con la zucca, le caldarroste, il caciocavallo ‘mpiccato, il vino paesano e i dolci della tradizione popolare.

Tra le eccellenze assolute, spicca il famosissimo “tronchetto di castagne”, specialità che ha valso alla sagra un posto nel Guinness dei Primati e che rappresenta il vero simbolo dell’evento.

Quest’anno la rassegna si arricchisce di un’importante novità istituzionale e turistica. La sagra, infatti, aderisce al progetto “Passaporto Irpino”, promosso dalla Provincia di Avellino e dall’U.S. Avellino 1912. I visitatori avranno la possibilità di timbrare il proprio passaporto, un’iniziativa che invita cittadini e turisti a scoprire i 118 Comuni della provincia, raccogliendo un “visto” in ogni luogo capace di raccontare storia, cultura e identità del territorio.

San Potito Ultra partecipa con entusiasmo a questo percorso, convinto che la valorizzazione del patrimonio storico, paesaggistico e culturale rappresenti una straordinaria opportunità di crescita e di promozione turistica per l’intera Irpinia.

Per garantire la massima comodità agli ospiti, l’organizzazione ha predisposto ampi parcheggi per auto e moto, tutti situati in prossimità del luogo dell’evento, oltre a un’area dedicata alla sosta per i camper.

Di seguito gli orari di apertura della sagra: