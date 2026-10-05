Salute in movimento, sabato 10 ottobre i camper dell’Asl Avellino arrivano a Cassano

Nuova tappa per la prevenzione oncologica dell’Asl Avellino. I Camper della salute sabato 10 ottobre arrivano a Cassano Irpino per garantire alle persone un accesso facilitato agli screening oncologici.

Le unità mobili dell’Asl Avellino sosteranno in Via Croce, dalle ore 9:00 alle ore 14:00, per offrire gratuitamente ai cittadini interessati, grazie alla collaborazione con il Comune:

Screening della mammella , con l’esecuzione della mammografia riservata alle donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni

, con l’esecuzione della mammografia riservata alle donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni Screening della cervice uterina, con l’esecuzione del Pap Test per le donne di età compresa tra i 25 e i 29 anni e dell’HPV DNA Test per le donne tra i 30 e i 64 anni

con l’esecuzione del Pap Test per le donne di età compresa tra i 25 e i 29 anni e dell’HPV DNA Test per le donne tra i 30 e i 64 anni Screening del colon retto , rivolto a donne e uomini tra i 50 e i 69 anni, con la distribuzione del kit per la ricerca del sangue occulto nelle feci (SOF)

, rivolto a donne e uomini tra i 50 e i 69 anni, con la distribuzione del kit per la ricerca del sangue occulto nelle feci (SOF) Screening dell’Epatite C (HCV), il test gratuito è rivolto a tutti i nati tra il 1969 e il 1989, esteso anche ai cittadini STP (Stranieri Temporaneamente Presenti)

Inoltre sarà presente un infopoint dedicato alla donazione di organi e tessuti, con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione e offrire l’opportunità di sottoscrivere la propria dichiarazione di volontà.

L’accesso agli screening oncologici è riservato alle fasce target su prenotazione al numero 320 3281059.