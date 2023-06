San Nicola Manfredi, Torrioni e Petruro accolgono le auto storiche

Una bella iniziativa il raduno “Primavera in auto d’epoca” organizzato dal Club “Ruote Storiche Benevento”. Massiccia partecipazione di equipaggi pervenuti finanche dalla Puglia e soprattutto dell’Associazione Veicoli Storici di Calvi, ha attraversato, domenica 11 giugno, i Comuni di San Nicola Manfredi (BN), Torrioni (AV), Petruro Irpino (AV), ricevendo una grande accoglienza.

Un primo benvenuto da parte del Sindaco di San Nicola Manfredi, Arturo Leone Vernillo, nella piazza antistante la Casa Comunale, il quale, a bordo di una spettacolare Fiat 1100 nera del 1963, ha preceduto il corteo per le contrade di Torrioni, Pagliara, Monterocchetta.

Successivamente, calda accoglienza con tanto di leccornie e spumantino sono stati offerti dal sindaco di Torrioni, Anna Oliviero con un caloroso arrivederci.

È stata poi la volta di Petruro Irpino dove, malgrado la pioggia improvvisa, il sindaco, Giuseppe Lombardi, ha espresso il suo compiacimento con un rinfresco ed un brindisi nei bar del posto.

La manifestazione si è conclusa con un lauto pranzo in un caratteristico locale di Petruro. Tutti felici, organizzatori e partecipanti, per la riuscita del raduno, per la vista dei verdi paesaggi boschivi dell’Irpinia e per il momento di piacevole socializzazione creatasi tra i vari equipaggi. Appuntamento al prossimo raduno organizzato dal Club “Ruote Storiche Benevento”.