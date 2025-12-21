San Michele di Serino, ventisei cittadini formati per usare il defibrillatore

SAN MICHELE DI SERINO- Prendersi cura della comunità. A San Michele di Serino l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Boccia ha tradotto questo impegno, molto spesso retorico, in una iniziativa concreta: formare i cittadini all’uso del defibrillatore e alle tecniche necessarie ad un primo soccorso anche per ostruzione delle vie aeree. La risposta della comunità non è mancata. Alla fine sono stati formati ben 26 cittadini di San Michele di Serino, insieme a persone che frequentano le realtà sportive del comune del serinese. Tutto al termine dei corsi BLSD, PBLSD e disostruzione delle vie aeree finanziati dal Comune, dove nel tempo sono stati anche installati due defibrillatori. Per il vicesindaco Antonio Delle Grazie, che ha lavorato all’iniziativa: “Ventisei persone in più oggi sono pronte a intervenire con competenza, lucidità e coraggio in caso di emergenza, facendo la differenza nei momenti in cui ogni secondo conta. San Michele di Serino è un paese un po’ più sicuro: Ci auguriamo che non ci sia mai bisogno di mettere in pratica quanto appreso, ma sapere che esistono persone pronte ad aiutare rappresenta un valore enorme per tutti noi. Prevenzione, formazione e solidarietà sono il cuore del bene comune”.