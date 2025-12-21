Ancora un furto nella scuola di Nusco, il sindaco: ostacolo all’istruzione

Nonostante il costante impegno delle Forze dell’Ordine Locali nel servizio di prevenzione e vigilanza sul territorio, un nuovo episodio di furto nella scuola di Nusco è avvenuto nella notte appena trascorsa.

L’ Amministrazione comunale, che nel frattempo aveva già avviato una procedura di finanziamento alla scuola per l’acquisto di nuovi dispositivi didattici, ha espresso subito l’intenzione di potenziare e integrare il sistema di vigilanza con antifurti e videosorveglianza di ultima generazione, connessi alle locali stazioni delle Forze dell’Ordine.

“L’Istituto Didattico e le Forze dell’Ordine locali hanno dimostrato, come sempre, la loro piena disponibilità nel collaborare con tutta l’Amministrazione comunale. – ha dichiarato il sindaco di Nusco – Occorre trovare una risoluzione per quello che sta diventando un ostacolo al diritto all’istruzione dei nostri ragazzi”.