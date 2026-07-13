San Martino Valle Caudina, nasce la Comunità Energetica “Un passo avanti”

Il Comune di San Martino Valle Caudina annuncia che l’iter burocratico per la Comunità Energetica Rinnovabile (CER) si è concluso con successo.

“Inizia una nuova era di risparmio, sostenibilità e condivisione dell’energia per tutto il nostro territorio” – comunica.

Tutti i cittadini interessati possono da ora registrarsi ufficialmente con due modalità:

– Online, per chi è già associato o chi intende farlo, registrandosi direttamente sulla piattaforma digitale Koala;

– in Comune, in modalità cartacea, presentando l’apposita istanza direttamente presso l’Ufficio Protocollo.

Alla mail ciao@koala.it – o Cell: 338/8286297 l’Ing. Petruziello fornirà supporto per qualsiasi dubbio su iscrizioni, modulistica e incentivi economici. I vantaggi del supporto riguardano l’assistenza totalmente gratuita per tutti i cittadini e un referente dedicato a completa disposizione.