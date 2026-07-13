Moschiano, patteggia una condanna ad un anno per spaccio di cocaina

MOSCHIANO- Ha patteggiato una condanna ad un anno di reclusione, con esclusione della recidiva e riconoscimento del V Comma (spaccio di lieve entita’) il trentasettenne di Moschiano scoperto da una Volante del Commissariato di Ps di Lauro con circa cinque grammi di cocaina, divida in due bustine contenenti tredici pallini e un pallino da 0,33 mg. La condanna con pena sospesa per il trentasettenne difeso dal penalista Isidoro Bizzarro e’ stata confermata dal Gup del Tribunale di Avellino. Il procedimento nato da un controllo della Polizia contro le attivita’ di spaccio degli stupefacenti nel Vallo di Lauro. L’uomo era stato bloccato nella serata del 16 ottobre 2025 a bordo di una vettura, tentando anche di nascondere la sostanza stupefacente sotto ad un seggiolino. Ma era scattato il sequestro e la denuncia per spaccio. Ora e’ arrivata anche la condanna.