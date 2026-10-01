San Martino Valle Caudina: domani la proiezione dell’episodio di “Mast e Fest” dedicato al Cicatiello

Domani, 2 ottobre, alle ore 11:00, presso l’Istituto “Aldo Moro”, la comunità si riunirà per un evento davvero speciale: la proiezione dell’episodio della serie “Mast e Fest” dedicato al paese, alla sua festa e al suo prodotto simbolo, il cicatiello. Un racconto d’autore, già disponibile su Amazon Prime Video, che porta ben oltre i confini della Valle Caudina i sapori, le tradizioni, i luoghi e la gente del territorio.

«Per una piccola comunità come la nostra è una grande emozione: la nostra storia arriva sullo schermo e diventa patrimonio da condividere», commenta con orgoglio l’Amministrazione comunale. «La giornata sarà anche l’occasione per presentare ufficialmente l’edizione 2026 della Sagra del Cicatiello. Il cicatiello è la nostra tradizione, San Martino è la nostra storia. E adesso questa storia la raccontiamo a tutta Italia».