“Avellino al centro del Mediterraneo”: sabato al Carcere Borbonico il convegno sulla strategia d’impresa

“Avellino al centro del Mediterraneo – la strategia che si fa impresa” è il titolo del convegno che si terrà sabato 3 ottobre alle 16 presso la sala blu del carcere borbonico di Avellino. Organizzato dalle associazioni Insieme per Avellino e l’Irpinia, Svimar e Coordinamento Nazionale dei Piccoli Comuni Italiani, l’obiettivo è di evidenziare l’importanza della città capoluogo come cerniera tra Tirreno e Adriatico, punta avanzata del quadrante meridionale con Benevento, Campobasso, Potenza e Foggia ; con diverse imprese che orbitano nel mondo vitivinicolo, industriale, tecnologico, che portano un indotto importante.

Alle soglie del 2027 tutto questo potrebbe non bastare : la mancanza di solide infrastrutture e di collegamenti – il completamento della elettrificazione della linea ferroviaria Sa-Av-Bn, l’inserimento del lotto zero nel piano regionale dei trasporti – porterà a ragionare con esponenti di RFI (Reti Ferroviarie Italiane) per far uscire Avellino e l’Irpinia dall’isolamento.