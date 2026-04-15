Si riporta la nota dell’Amministrazione Comunale di San Martino Valle Caudina.

San Martino Valle Caudina adotta il nuovo Piano Urbanistico Comunale: dopo 16 anni, una svolta storica per il territorio.

L’Amministrazione comunale di San Martino Valle Caudina, nel prossimo consiglio comunale di giovedì 16 aprile, annuncia l’adozione del nuovo Piano Urbanistico Comunale (PUC), segnando una tappa storica per il futuro della comunità.

Un risultato atteso da oltre 16 anni, il cui iter ha avuto inizio nel 2010, attraversando nel tempo fasi complesse e rallentamenti. Oggi, senza alcuna volontà di guardare al passato in chiave polemica, si intende invece valorizzare con determinazione il lavoro svolto negli ultimi dieci anni dall’Amministrazione Pisano, che ha saputo trasformare un percorso fermo in una concreta prospettiva di sviluppo.

Determinante è stato il metodo: ascolto, confronto, presenza. L’Amministrazione ha costruito il Piano insieme ai cittadini, attraverso incontri zonali e tavoli tematici, raccogliendo istanze reali e restituendo una visione condivisa del territorio.

Il nuovo PUC rappresenta una scelta chiara e responsabile: superare modelli di sviluppo non più sostenibili e rivedere radicalmente previsioni di espansione edilizia eccessive e non giustificate. Una revisione necessaria, che ha evitato un consumo di suolo sproporzionato e soprattutto il rischio di gravare i cittadini con una pressione fiscale elevata, in particolare sul fronte IMU.

Al centro della nuova pianificazione vi è invece un principio semplice ma fondamentale: crescere solo dove serve, come serve, per chi vive il territorio ogni giorno. Un’espansione misurata, coerente con i reali bisogni abitativi e produttivi, capace di coniugare sviluppo e tutela.

L’adozione del Piano Urbanistico Comunale non è soltanto un atto amministrativo: è un segnale forte, concreto, di rilancio socio-economico. È la base su cui costruire nuove opportunità, attrarre investimenti e restituire centralità e prospettiva a San Martino Valle Caudina.

Dopo anni di attese, oggi si apre una nuova fase. Più consapevole, più equilibrata, più vicina ai cittadini. San Martino Valle Caudina guarda avanti, con responsabilità e visione.