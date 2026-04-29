San Martino piange il giovane Guido Catilino: il Comune annuncia il lutto cittadino

Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale di San Martino Valle Caudina esprimono profondo cordoglio per la tragica scomparsa del giovane concittadino Guido Catilino.

La drammatica notizia, giunta poche ore fa, ha scosso profondamente l’intera comunità. In un paese come il nostro, unito da legami autentici e da un forte senso di appartenenza, la perdita di una giovane vita rappresenta un dolore che coinvolge tutti.

Alla sua famiglia, agli amici e a quanti gli hanno voluto bene, giungano le più sentite condoglianze e la sincera vicinanza del Sindaco, dell’Amministrazione Comunale e dell’intera cittadinanza.

Il Sindaco disporrà la proclamazione del lutto cittadino in concomitanza con lo svolgimento delle esequie, le cui modalità saranno comunicate non appena disponibili.

Si invitano sin d’ora i cittadini a unirsi in un momento di raccoglimento e rispetto, partecipando con compostezza al dolore che ha colpito la nostra comunità.

San Martino Valle Caudina si stringe, con profonda commozione, nel ricordo di Guido.