Passo storico per il Centro per l’Autismo: consegnata la struttura all’Asl

Oggi alle ore 11:00 il Comune di Avellino ha ufficialmente consegnato il Centro per l’Autismo “Leo Kanner”, sito in Contrada Serroni, all’ASL.

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Il Commissario Straordinario, dott.ssa Giuliana Perrotta e il Direttore Generale dell’Asl, dott.ssa Maria Concetta Conte, hanno sottoscritto presso la Casa Comunale, il verbale di presa d’atto della consegna della struttura, preceduto dalla firma dell’accordo ex art. 15 L. 241/1990, che disciplina i rapporti tra il Comune ente proprietario e l’Asl, ente affidatario per l’avvio del Centro.

Al termine è stato effettuato un sopralluogo congiunto della struttura dove è stata scoperta la targa di intitolazione.

La consegna della struttura rappresenta un risultato di grande rilievo ed è l’atto conclusivo di una stretta collaborazione avviata nei mesi scorsi tra il Comune e l’Asl di Avellino finalizzata a concludere un percorso ventennale e ad assicurare un servizio atteso a lungo dalla comunità.

La gestione del Centro sarà affidata all’ASL Avellino, che provvederà all’organizzazione delle attività cliniche e assistenziali, all’allestimento degli spazi e alla dotazione delle attrezzature necessarie, garantendo servizi qualificati e continuativi.

La struttura è stata intitolata a Leo Kanner (1894–1981), psichiatra che per primo ha descritto l’autismo come sindrome clinica specifica, a testimonianza dell’impegno dell’Amministrazione nel promuovere consapevolezza e attenzione verso questa tematica.

Con l’attivazione del Centro per l’Autismo, il Comune di Avellino compie un passo significativo verso il rafforzamento della rete dei servizi sociosanitari sul territorio, ponendo al centro la tutela della persona e il sostegno alle famiglie.