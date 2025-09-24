San Martino, lite sui social e spari: indagini dei Carabinieri e stube su un sospettato

SAN MARTINO VALLE CAUDINA- Una notte movimentata nel comune di San Martino Valle Caudina, dove sarebbe scattato un raid a colpi di pistola a causa di una lite su “Tik Tok”. La notizia era stata già anticipata dai colleghi de “Il Caudino”. A quanto pare dopo lo scambio di battute social, uno dei contendenti ha deciso di passare dal virtuale al reale, esplodendo colpi di pistola in aria nella zona dell’ex case Iacp di Via Starze. Una vicenda che e’ arrivata subito all’attenzione dei Carabinieri della locale stazione. Le indagini hanno portato subito su un sospettato, un trentenne della zona, che nella notte sarebbe stato anche sottoposto ad esame dello stube da parte del personale del Nucleo Sis del Comando Provinciale di Avellino. Sulla zona sono attive anche delle telecamere, che sarebbero già al vaglio dei Carabinieri. Non si esclude che per l’azione dimostrativa possa essere stata utilizzata anche una pistola scacciacani. Sul posto non sono stati rinvenuti bossoli e la stessa arma non è stata ancora rinvenuta da parte dei militari dell’Arma.