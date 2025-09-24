Avellino, flash mob per i bambini di Gaza

La malnutrizione infantile e le vittime dei bombardamenti a Gaza hanno raggiunto livelli allarmanti. Ad Avellino un flash mob per richiamare l’attenzione sull’olocausto. La malnutrizione infantile a Gaza ha raggiunto livelli drammatici: secondo le Nazioni Unite, la percentuale di bambini sotto i cinque anni colpiti da malnutrizione acuta è quadruplicata in pochi mesi, superando il 16 per cento nel nord della Striscia. Un dato che, unito al collasso degli ospedali e alla carenza cronica di cibo e acqua potabile, descrive quella che l’UNICEF ha definito “una catastrofe per i bambini” e adulti. A questo si aggiunge lo sterminio della popolazione (63.000 morti di cui 20.000 bambini) prodotto dai bombardamenti.

Per rompere il silenzio attorno a questa emergenza, domenica 28 settembre alle ore 11:30, di fronte alla Chiesa del Rosario C.so V. Emanuele di Avellino, si terrà un pacifico flash mob dedicato specialmente ai bambini di Gaza. I partecipanti canteranno “We are the world”, simbolo di pace, a cui seguirà un minuto di silenzio per ricordare lo sterminio in corso.

“Il nostro gesto vuole richiamare l’attenzione locale e ricordare che i bambini non devono mai diventare vittime della fame e della guerra”, spiegano gli organizzatori.