San Martino, colpi di fucile contro un’abitazione: bloccato dai Carabinieri

SAN MARTINO- Colpi di fucile contro un’abitazione in Via Starze, bloccato dai Carabinieri della Stazione, poco distante dal luogo, il presunto autore del danneggiamento. Una serata di paura nel quartiere di San Martino Valle Caudina, dove i residenti di Via Starze sono stati allertati da una serie di deflagrazioni. Almeno dalle prime indiscrezioni, si tratterebbe di colpi di fucile, esplosi contro un’abitazione da un pregiudicato della zona che e’ stato bloccato e condotto in caserma dai Carabinieri. Non ci sono feriti, solo la paura per i residenti, che hanno avvertito gli spari. Secondo “Il Caudino” , l’abitazione presa di mira dal presunto autore dei danneggiamenti a colpi di fucile potrebbe essere quella di suoi familiari, quindi una probabile lite culminata nel raid. Nelle prossime ore sarà più chiara anche la dinamica, in corso di accertamento da parte dei militari dell’Arma. Fondamentali anche in questo caso potranno rivelarsi le immagini della videosorveglianza comunale attiva nella zona a disposizione della Polizia Locale.