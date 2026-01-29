Aree interne, il governatore Fico: cento milioni non spesi, un Comitato per aiutare i Comuni

AVELLINO- ” Un Comitato di Indirizzo che sarà da me presieduto per cercare in tutti i modi di affiancare i comuni delle aree interne per spendere dei fondi che gia’ ci sono e che in questo momento non riescono ad essere spesi”. Lo ha annunciato in un video il presidente della Giunta Regionale Roberto Fico, ricordando come questa sia una questione a cui tiene molto. “Con questo Comitato e con una nuova organizzazione dobbiamo riuscire a spendere delle risorse importanti per lo sviluppo delle aree interne. Queste risorse non spese ammontano ad oggi a circa 100 milioni di euro. Insieme ai sindaci dobbiamo riuscire a spendere queste risorse. La Regione è pienamente in campo a supporto dei sindaci delle aree interne”.