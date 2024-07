San Giorgio del Sannio (BN) – Operazioni di sicurezza: prevenzione reati e lotta allo spaccio

Continua a dare risultati positivi l’attività preventiva di controllo svolta dai militari della Compagnia Carabinieri di Benevento.

Nell’ambito della giurisdizione di competenza, in particolare nel territorio di San Giorgio del Sannio, nella serata di ieri è stato predisposto un controllo del territorio ad alto impatto con servizi intensificati, al fine di garantire lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività economiche e sociali. I controlli, inseriti nell’ambito dei servizi disposti dal Comando Provinciale di Benevento per la movida sicura, sono stati finalizzati a garantire ai cittadini una maggiore percezione di sicurezza e contribuire al divertimento responsabile per i tanti giovani nelle ore serali/notturne, in particolar modo nelle piazze principali e neilocali maggiormente frequentati dai ragazzi. I militari impegnati, sia in uniforme che con abiti civili, hanno identificato numerose persone e controllato veicoli anche con il supporto dell’etilometro,per prevenire il fenomeno della guida in stato di ebbrezza alcolica. Le pattuglie dislocate nelle varie aree del Comune di San Giorgio del Sannio hanno effettuato un controllo a tappeto anche contro il fenomeno delle cd. baby gang e dello spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare:

− un sedicenne del luogo, considerato il suo atteggiamento sospetto, veniva controllato nel centro abitato e segnalato alla competente Autorità Amministrativa, quale assuntore di sostanza stupefacente, poiché trovato in possesso di un involucro in cellophane contenente circa 6 gr. di hashish, posta conseguentemente sotto sequestro;

− un trentatrenne di nazionalità bielorussa, ma residente in Provincia, sottoposto a perquisizione personale, veniva trovato in possesso di circa 2 gr. di hashish, posta sotto sequestro.L’uomo veniva anch’esso segnalato all’Autorità Amministrativa, quale assuntore di sostanza stupefacente.

I controlli che hanno avuto un impatto notevole sulla popolazione, soprattutto sulla fascia giovanile, saranno costanti ed intensificati anche nei giorni a seguire e durante tutto il periodo estivo, soprattutto nei luoghi della cd. movida su tutto il territorio di competenza della Compagnia di Benevento, per arginare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, dell’abuso di alcool da parte dei giovani, assicurando sempre un divertimento sano e responsabile.