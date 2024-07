Frode online: denunciati dai carabinieri finti locatori di case vacanza

Nell’ambito dell’attività di prevenzione e contrasto alle truffe, i Carabinieri della Stazione di Cusano Mutri (BN) hanno concluso un’indagine avviata dopo la denuncia di un cittadino locale per una truffa avvenuta su un social network. I militari hanno denunciato alla competente Autorità Giudiziaria un 58enne e una 39enne, di origini calabresi, già noti alle Forze dell’Ordine per imedesimi fatti, i quali, in concorso tra loro, dopo aver pubblicato sul social network “facebook” un falso annuncio di affitto di una casa vacanze sulle spiagge calabresi, raggiravano il malcapitato che,attratto dal prezzo conveniente e spronato a concludere la trattativa in fretta per non perdere labuona occasione, inoltrava con bonifico la somma di euro 390,00 a titolo di caparra. Solo dopo qualche giorno, constatando l’irreperibilità dei due furfanti e resosi conto quindi di essere stato

truffato, si è rivolto ai Carabinieri per denunciare i fatti.

Le persone denunciate all’Autorità Giudiziaria sono sottoposte ad indagini e pertanto da ritenersi presunte innocenti fino a sentenza definitiva.