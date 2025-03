San Bartolomeo in Galdo, la scuola va a casa dei Carabinieri

Continuano gli incontri fra i Carabinieri della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo e le scuole della Val Fortore per diffondere lacultura della legalità. Gli alunni dalla scuola primaria dell’Istituto Omnicomprensivo Statale Leonardo Bianchi di San Bartolomeo in Galdo, accompagnati dai loro insegnanti, hanno visitato la locale caserma, dove sono stati accolti dal Comandante della Compagnia, Capitano Gaetano Ragano e dal Comandante della Stazione, Luogotenente Carica Speciale Maurizio Altieri, che li hanno guidati in un tour negli uffici dove lavorano ogni giorno i militari, facendo assaporare agli scolari la vita di caserma, ripresa in tante fiction e trasmissioni televisive, proiettando anche un video illustrativo delle numerose attività svolte dai Carabinieri.

Non è mancata la gazzella dei Carabinieri, toccata con mano dagli incuriositi visitatori. Il Luogotenente Franco Tizzani, Comandante dell’Aliquota Radiomobile, ne ha mostrato il funzionamento alla platea entusiasta, spiegando come si esplica il servizio di pronto interventonelle 24 ore giornaliere, nell’intero territorio, per garantire la sicurezza di tutti i cittadini.

Il dialogo fra i rappresentanti dell’Arma e la scolaresca è stato costruttivo e nutrito da numerose domande sulle più disparate tematichecorrelate alla legalità e da tante curiosità dei piccoli studenti che, insieme ai loro insegnanti, in rappresentanza della dirigente scolastica,Professoressa Maria Cirocco, hanno espresso un fiducioso e sincero ringraziamento ai Carabinieri per il lavoro che svolgonoquotidianamente al servizio della comunità.

A suggello della bella iniziativa sono stati donati alle classi dei calendari da tavolo dell’Arma, che saranno posti nelle aule, sulle cattedre.

Altri analoghi incontri, ricchi di significato, si sono tenuti a San Marco dei Cavoti, nella sala Consiliare del Comune, fra il Comandante della locale Stazione, Luogotenente Antonio Polito ed i ragazzi della scuola secondaria di primo grado dello stesso Istituto Omnicomprensivo, accompagnati dai loro docenti ed a San Giorgio La Molara tra gli alunni e gli insegnanti della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo Statale Onofrio Fragnito, diretto dalla Professoressa Alisanna Pezzuto ed i Carabinieri della locale Stazione, guidati dal Comandante, Maresciallo Maggiore Alessandro Frittelli, con il saluto delSindaco, Dottor Nicola De Vizio.

I Carabinieri del Comando Provinciale di Benevento promuovono ogni favorevole iniziativa ed occasione di contatto con gli studenti e gli insegnanti delle scuole della provincia allo scopo di diffondere quanto più possibile la cultura della legalità.