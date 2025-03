L’I.T.E. “L. Amabile” incontra Francesco Emilio Borrelli: “Una vita a difesa della legalità quotidiana”

Il 21 marzo, alle ore 12:15, l’Aula Magna dell’Istituto Tecnico Economico “L. Amabile” di Avellino ospiterà un evento di grande rilevanza, che vedrà come protagonista Francesco Emilio Borrelli, deputato e giornalista de La Repubblica. Borrelli è noto per il suo impegno costante nella lotta contro la criminalità e per la sua azione nella promozione della legalità.

L’incontro, intitolato “Una vita a difesa della legalità quotidiana”, offrirà un’occasione di riflessione sulla responsabilità individuale e collettiva nella promozione di una società giusta e civile.

Il tema centrale dell’evento, che vedrà la partecipazione di studenti, docenti e istituzioni locali, è la consapevolezza che solo smuovendo le coscienze si può educare alla civile convivenza. La legalità, infatti, non è solo un valore astratto, ma una pratica quotidiana che inizia dal rispetto delle regole e si estende alla promozione di comportamenti etici e responsabili in ogni ambito della vita sociale.

Ad aprire l’incontro sarà la professoressa Antonella Pappalardo, Dirigente Scolastico dell’I.T.E. “L. Amabile”. L’intervento centrale sarà affidato all’On. Francesco Emilio Borrelli, che con il suo impegno quotidiano, sia come parlamentare che come giornalista, dedica la sua vita alla difesa dei diritti dei cittadini e alla denuncia delle ingiustizie.

A moderare l’evento sarà l’Avv. Almerigo Pantalone, penalista del Foro di Avellino.

Un’iniziativa importante, quindi, che mira a stimolare il senso di responsabilità delle nuove generazioni, per formare cittadini consapevoli e impegnati nella costruzione di una società più giusta e civile.