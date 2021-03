Benevento San Bartolomeo in Galdo, controlli anti-Covid: sanzionato un bar 1 Marzo 2021

Nel week-end di sabato 27 e domenica 28 febbraio, i Carabinieri della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo hanno svolto specifici servizi di verifica del rispetto delle norme di contenimento della diffusione del virus “Covid 19” nei comuni della Val Fortore, controllando 9 esercizi pubblici, 43 persone e 38 veicoli.

All’esito delle verifiche, i militari dell’Aliquota Radiomobile hanno elevato 4 sanzioni amministrative per 1.600 euro totali, presso un esercizio pubblico, nelle cui immediate vicinanze erano stati trovati 3 avventori intenti a consumare bevande alcoliche, anche in violazione dell’obbligo di mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di 1 metro.

Nella circostanza veniva sanzionato il gestore del locale per aver venduto e consentito la consumazione di bevande nelle immediate vicinanze dell’esercizio pubblico, con conseguente applicazione della chiusura per 5 giorni. I militari della Stazione di San Bartolomeo in Galdo hanno elevato 1 sanzione amministrativa di 400 euro a carico di 1 persona sorpresa a consumare cibi e bevande in una strada del centro storico dopo le ore 18.00.

I Carabinieri raccomandano ai cittadini ed ai gestori dei locali pubblici il rispetto delle norme emergenziali in vigore al fine di contenere quanto più possibile la diffusione del virus.