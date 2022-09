Salvini a Nola, lo accoglie anche la Iaverone: “La Lega cresce in Irpinia”

Salvini a Nola, lo accoglie anche la Iaverone: “La Lega cresce anche in Irpinia”. L’ex vicesindaco di Avellino è candidata al Senato nel Collegio Campania 2 per la Lega. “La presenza del nostro segretario nazionale in Campania – afferma – è indice di una grande attenzione nei confronti del territorio. La Lega, da anni ormai, è una forza radicata nella regione e in provincia di Avellino e in termini elettorali il suo contributo alla vittoria del centrodestra sarà notevole”.

“Ci avviamo verso l’ultima settimana di questa strana campagna elettorale, giocata, almeno in parte, sotto il sole d’agosto, ma ad ogni appuntamento pubblico – sottolinea Iaverone – ho visto crescere l’entusiasmo dei nostri sostenitori nei confronti di noi candidati e dei temi proposti”.

La candidata al Senato, poi, snocciola i punti di forza del programma della Lega: “Dalla lotta allo spopolamento delle aree interne del Mezzogiorno, che passa per un rilancio fatto di servizi, infrastrutture e opportunità lavorative, alla sicurezza e fino agli investimenti per le aziende e agli sgravi fiscali per chi assume giovani del territorio, la Lega è in campo con un programma ampio e concreto che diventerà operativo già a partire dal 26 settembre, quando, con il centrodestra, saremo alla guida del Paese. In quel momento – conclude Maria Elena Iaverone – si aprirà una nuova pagina non solo per l’Italia, ma anche per i nostri territori e si comprenderà, una volta per tutte, anche da queste parti, che il vento è cambiato”.