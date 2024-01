Salvatore Accardo incontra gli studenti del Conservatorio di Benevento

Conservatorio di Benevento: il Maestro Salvatore Accardo, illustre esponente della grande scuola violinistica italiana, terrà una masterclass venerdì 26 gennaio.

L’evento si svolgerà presso il Teatro San Vittorino, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30. Protagonisti staranno gli allievi del Conservatorio “Nicola Sala”; la partecipazione in qualità di uditori sarà aperta a tutti.

“Si tratta di un’opportunità preziosa per i giovani musicisti e per la comunità tutta, fortemente voluta da me e dalla Presidente Caterina Meglio – ha commentato Giuseppe Ilario, Direttore del Conservatorio, aggiungendo -. Occasioni come questa coronano l’eccellente operato dei nostri Docenti, impreziosendo il percorso accademico dei nostri allievi con esperienze significative e profonde, che incideranno positivamente sulla loro formazione”.

Il giorno seguente, il 27 gennaio, la Presidente del “Nicola Sala” sarà protagonista della conversazione introduttiva all’attesissimo recital del grande maestro torinese, dedicata al tema “Integrazioni dei principi ESG nella nuova imprenditoria”.