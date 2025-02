I Vigili del Fuoco di Avellino, alle ore 18:00 circa di sabato 22 Febbraio, sono intervenuti a Salza Irpina, in Via Manfra, per il salvataggio di un cane di razza setter finito in una vasca di raccolta delle acque in un’area abbandonata destinata a un vecchio mulino. Il cane, dopo essersi avventurato in un cunicolo che si intersecava con una cunetta ai margini della strada, è stato trovato intrappolato nella vasca in una zona impervia e ricoperta di vegetazione.

I pompieri, giunti sul posto, hanno avviato le operazioni di soccorso, localizzando l’animale e iniziando le manovre di recupero con l’ausilio di tecniche SAF (Speleo, Alpino, Fluviale) data la difficoltà dell’area. Dopo un attento e delicato intervento, il cane è stato messo in sicurezza e restituito al suo padrone, che lo attendeva con ansia.