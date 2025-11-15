Salvataggio cane, inviata squadra dal Distaccamento di Montella

Nella mattinata odierna, 15 novembre 2025, una squadra di Vigili del Fuoco del Distaccamento di Montella è intervenuta in Contrada Acquavivola, nel territorio del Comune di Torella dei Lombardi, per il salvataggio di un cane da caccia di razza Setter.

L’animale, durante la sua attività di battuta , si era introdotto in un cunicolo sotterraneo utilizzato da altri animali selvatici, rimanendo bloccato in una cavità profonda circa due metri. La particolare morfologia del luogo ha richiesto un intervento complesso, effettuato in piena sicurezza anche mediante tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviale).

Il cane è stato riportato in superficie senza conseguenze e affidato ai proprietari, cacciatori originari di Nola, che hanno espresso profonda gratitudine per l’ intervento effettuato.