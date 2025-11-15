Rione Mazzini, due denunciati per favoreggiamento della fuga di Galluccio

AVELLINO- Due denunciati dalla Squadra Mobile alla Procura della Repubblica di Avellino per favoreggiamento nei confronti del trentaseienne ricercato Elpidio Galluccio, che ieri è sfuggito alla cattura dileguandosi proprio grazie alla presunta complicita’ di un trentottenne ed un trentaquattrenne di Avellino, con i quali è stato notato dagli agenti agli ordini del vicequestore Ennio Ingenito proprio lungo Via Leprino, dove e’ scattato il controllo di Polizia. Come e’ noto gli agenti hanno esploso anche dei colpi di pistola in aria per intimare l’alt a Galluccio, che però ha proseguito nella sua fuga e ha fatto perdere per ora le sue tracce. Il trentaseienne, condannato per la partecipazione al Nuovo Clan Partenio, ha fatto perdere le sue tracce da alcuni giorni. Dal 6 novembre scorso la Corte di Appello di Napoli ha emesso nei suoi confronti un ordine di carcerazione, quello per cui e’ attivamente ricercato dalla Squadra Mobile di Avellino. La Polizia aveva concentrato le ricerche proprio nel quartiere di Rione Mazzini, dove Galluccio risiede. Ed è stata ad un passo dalla cattura del trenteseienne, che ha scelto di sottrarsi al provvedimento dell’autorità giudiziaria cosi come aveva fatto qualche giorno prima un altro esponente del Nuovo Clan Partenio, tra l’altro indagato insieme allo stesso Galluccio per vicende di usura, si tratta di Diego Bocciero, inseguito da un decreto di fermo della Dda di Salerno da alcune settimane.