Salvante eletto Presidente dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali

L’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Avellino ha rinnovato il proprio Consiglio per il quadriennio 2025–2029, a seguito delle recenti elezioni che hanno registrato una significativa partecipazione degli iscritti, con un’affluenza pari al 90,4% degli aventi diritto.

A seguito delle operazioni di voto, è stato eletto alla Presidenza dell’Ordine il dott. forestale Roberto Salvante, che succede al dott. Francesco Castelluccio, a cui va il ringraziamento dell’intero Consiglio per l’impegno e la dedizione dimostrati durante il suo mandato.

«La fiducia espressa nei miei confronti – ha dichiarato il Presidente Salvante – rappresenta per me un riconoscimento di grande valore da parte dei colleghi, anche per il percorso condiviso negli anni all’interno del Consiglio. Intendiamo proseguire con determinazione nel solco tracciato dal mio predecessore, valorizzando ulteriormente il ruolo dei dottori agronomi e forestali sul territorio. Il collega Castelluccio è il consiglio uscente hanno svolto un lavoro encomiabile».

Tra le priorità del nuovo mandato, il Presidente Salvante ha evidenziato l’impegno nella tutela della professione, soprattutto in relazione alle competenze tecnico-scientifiche specifiche che, in molte circostanze, si sovrappongono ad altre figure professionali. «I nostri iscritti – ha aggiunto – svolgono un ruolo fondamentale nella pianificazione urbanistica, nella gestione del verde pubblico e nella tutela ambientale. È nostro compito affermare con forza l’insostituibilità delle competenze agronomiche e forestali in questi ambiti».

Accanto al Presidente, il nuovo Consiglio dell’Ordine risulta così composto:

Vicepresidente: dott. forestale. Salvatore Moscariello

Segretario: dott.ssa agronomo Maria Della Vecchia

Tesoriere: dott. agronomo Luca Russo

Consiglieri: dott.ssa for. Antonietta Di Vincenzo, dott. agr. Luigi Salvatore Carfagno, dott. for. Ivan Rizzitelli, dott. agr. Giuseppe Freda, dott.ssa agr. Valentina Bruno

I membri del Consiglio hanno espresso il loro ringraziamento agli iscritti per la fiducia ricevuta, ribadendo l’impegno a lavorare con responsabilità e spirito di servizio per la crescita della professione e il rafforzamento del ruolo dell’Ordine sul territorio.

Il Consiglio neo-eletto si prepara a guidare l’Ordine in una fase in cui il contributo dei dottori agronomi e forestali è sempre più strategico, sia nella pianificazione sostenibile del territorio, sia nella valorizzazione delle risorse agricole e ambientali, elementi chiave per uno sviluppo equilibrato e responsabile del contesto irpino e nazionale.