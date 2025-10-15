Mercogliano commemora i tre Carabinieri caduti a Castel d’Azzano

Si riportano le parole del sindaco di Mercogliano Vittorio D’Alessio:

Stamattina abbiamo reso omaggio a chi, con spirito di servizio e profondo senso del dovere, ha sacrificato la propria vita per la sicurezza della collettività: al Luogotenente Marco Piffari, al Brigadiere Capo Qualifica Scelta Valerio Daprà e al Carabiniere Scelto Davide Bernardello, tragicamente scomparsi ieri a Castel d’Azzano (Verona).

Abbiamo voluto condividere questo momento insieme ai ragazzi dell’I.C. Mercogliano, affinchè anche da questa simbolica unione della nostra comunità al dolore dell’intera Nazione si possa generare l’impegno a coltivare sempre i valori della memoria, del rispetto e della solidarietà.

Un intenso momento di raccoglimento, alla presenza del Comandante della Stazione dei Carabinieri di Mercogliano, M.llo Jeorge Del Grosso, del Comandante della Polizia Municipale, Avv. Michele Leo, e dei rappresentanti dell’Associazione Nazionale Carabinieri in Congedo, sugellato dalla benedizione in ricordo dei militari caduti, impartita da Don Vitaliano Della Sala e Don Modestino Limone e dalla deposizione di un mazzo di fiori.