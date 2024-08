Salva due bambini trascinati dalle onde Encomio al luogotenente De Maio

CONTRADA- “Gli alamari sono cuciti sulla pelle di un carabiniere anche quando si è liberi dal servizio”. Sono le parole usate dal luogotenente Salvatore De Maio, in servizio presso la Stazione di Forino, in segno di gratitudine nei confronti del consiglio comunale di Contrada, che ieri gli ha conferito l’encomio proprio per il salvataggio di due bambini da parte del sottufficiale, mentre si trovava libero dal servizio in vacanza con la sua famiglia. Un consiglio comunale straordinario, in una location nuova (causa lavori di ristrutturazione della casa comunale) convocato dal sindaco Pasquale De Santis per conferire l’encomio al luogotenente. Presente anche il comandante della Compagnia dei Carabinieri di Baiano, il capitano Antonio Antonazzo Panico.

IL FATTO

Il luogotenente Salvatore De Maio, lo scorso ventotto giugno, mentre era in vacanza con la famiglia in Calabria, si è trovato al centro di un drammatico episodio che ha visto protagonisti due bambini in grave pericolo alla foce del fiume Abatemarco a Santa Maria del Cedro. Il militare, insieme a un docente calabrese, ha salvato i due bambini, un maschietto e una femminuccia di sei e nove anni, erano trascinati via dalla corrente mentre facevano il bagno, in una situazione che stava rapidamente diventando critica.

L’INTERVENTO DEL SINDACO

Il sindaco Pasquale De Santis, che ha presieduto i lavori del consiglio comunale, ha evidenziato come quello di “Conferire un encomio solenne rappresenta il segno tangibile dell’apprezzamento di una comunità per coloro che, con dedizione e sacrificio, operano quotidianamente per garantire sicurezza, tranquillità e benessere dei cittadini. Viene conferito al luogotenente Salvatore De Maio, per i fatti eroici dei quali si è reso protagonista sempre a tutela del prossimo bisognoso, ma vuole essere un ringraziamento che da Contrada si leva fortissimo nei confronti di tutti gli uomini in divisa per quanto in silenzio fanno ogni giorno.Con il Luogotenente De Maio è da subito scattata una reciproca empatia, ci siamo, passatemi il termine, studiati a vicenda, abbiamo acquistato reciproca fiducia nel pieno rispetto dei ruoli e la collaborazione che ne è sorta ha dato ottimi risultati in termini di sicurezza e tranquillità di un territorio posto alle porte del capoluogo, soggetto alle influenze negative che ne provengono”. Per il primo cittadino si tratta di “un elogio più che meritato, accolto non solo dall’amministrazione ma dall’intera comunità, nei confronti di chi con passione, ogni giorno, si impegna a tener fede al giuramento di difendere ogni singolo cittadino”. E ha concluso: “Aod un uomo, eroe quotidiano, che sprezzante del pericolo, non ha pensato alla propria vita ma solo a quella di due bimbi traendoli in salvo”