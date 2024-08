Dissesto idrogeologico ad Ima e calcetto, la minoranza incalza il sindaco Boglione

LAURO- “Perché’ i lavori relativi al dissesto idrogeologico in frazione Ima non iniziano?”. E’ quello che hanno chiesto con un’interrogazione al sindaco Rossano Sergio Boglione i consiglieri comunali di minoranza di Lauro, che anche nell’ultima seduta del civico consesso, in particolare il consigliere Francesco Mazzocca, hanno rilevato nuovamente la questione dei ritardi nella realizzazione degli interventi. Il gruppo consiliare di minoranza ha fatto rilevare come “con rammarico, perché le precedenti interrogazioni su questo tema hanno prodotto risposte non veritiere e irrispettose nei confronti dei consiglieri che legittimamente avanzano tali richieste”. E hanno anche ricordato a quali risposte si riferissero: “In risposta a una prima interrogazione, fu comunicato che “I lavori sono stati consegnati all’impresa esecutrice, il cui effettivo inizio è avvenuto in considerazione dei tempi di attesa per l’acquisizione del materiale ordinato”. Questa affermazione è stata successivamente smentita dalla stessa impresa, comprensibilmente risentita

per la falsa dichiarazione. In seguito a una seconda interrogazione, presentata nella seduta del Consiglio Comunale del 26.04.2024, il Vicesindaco Giuseppe Graziano ha fornito una risposta

evasiva, limitandosi a riferire: “Ho chiesto al responsabile dell’ufficio tecnico e lui mi

ha detto che il problema non degli espropri che erano stati risolti ma un problema

burocratico”. Il Vicesindaco non ha specificato la natura del presunto problema

burocratico e, contrariamente a quanto affermato, gli espropri non risultano essere

stati completati. Alla luce di questi fatti, i sottoscritti chiedono: Quale sia l’effettivo stato di avanzamento dei lavori relativi al dissesto idrogeologico in frazione Ima. Quali siano le reali ragioni del protrarsi dello stallo di tali lavori. Quando si prevede l’effettivo inizio dei lavori, visto che stiamo parlando della pubblica incolumità dei cittadini”. Non è l’unica richiesta, visto che la minoranza consiliare ha anche sollecitato chiarimenti “sulle motivazioni dell’improvvisa interruzione dei lavori presso la chiesa del cimitero di Lauro. Le ragioni della sospensione dei lavori presso l’impianto sportivo in via Del Balzo, fermo ormai da diversi mesi. I sottoscritti si aspettano risposte chiare, veritiere e dettagliate, nel rispetto del ruolo istituzionale del Consiglio Comunale e nell’interesse della cittadinanza rappresentata”. La discussione dell’interrogazione è stata ricostruita anche nella delibera già pubblicata agli atti dell’ente. Il Vice Sindaco Giuseppe Graziano ha riferito, che a quanto gli risulta sono intervenute le dimissioni del direttore dei Lavori; La consigliera Siniscalchi Sandra interviene che riguardo quest’ opera una volta gli espropri non sono completi, ora si dice che il direttore dei lavori si è dimesso e che pertanto chiede chiarezza che è lo scopo di questa interrogazione. Il Vice Sindaco precisa che avendo interloquito con l’ufficio tecnico ha saputo che i lavori devono iniziare e chiarisce che farà rispondere al responsabile dell’ufficio tecnico a questa interrogazione al fine di dirimere ogni dubbio. Infine lo stesso Vice Sindaco chiarisce che per quanto riguarda i lavori al cimitero è una sospensione temporanea per dei controlli in atto”. E Mazzocca ha aggiunto: “Per i lavori all’impianto sportivo in via Del Balzo nessuna risposta. Sono anni ormai che chiediamo chiarimenti sui lavori iniziati e fermi o alcuni dei quali mai iniziati. Non abbiamo mai avuto una risposta precisa sullo stato dei fatti. Le nostre interrogazioni non sono per capricci personali bensì vengono dal basso, per dare risposte chiare ai cittadini e renderli partecipi nell’evoluzioni amministrative. L’amministrazione, arrivata a questo punto, nel rispetto dei cittadini dovrebbe rendere pubblici i dettagli di ogni cantiere, comprese le cause dei ritardi, le scadenze aggiornate, e le misure intraprese per risolvere eventuali problemi. Non solo a parole ma con i fatti”.