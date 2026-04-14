Salute in movimento, la prevenzione dell’Asl Avellino arriva a Bagnoli Irpino

Accorciare le distanze tra sanità e cittadini portando la prevenzione direttamente nei borghi d’Irpinia. Con questo obiettivo, il prossimo 18 aprile, i Camper dell’Asl Avellino arrivano a Bagnoli Irpino. Presso l’oratorio parrocchiale di piazza Fratelli Rosselli, nuova giornata dedicata alla prevenzione con gli screening oncologici e dell’epatite C gratuiti, organizzata in collaborazione con l’amministrazione comunale.

Dalle 9:00 alle 14:00, il personale dell’Azienda Sanitaria Locale sarà a disposizione per eseguire gratuitamente i seguenti esami:

– Screening Mammografico: dedicato alle donne tra i 50 e i 69 anni

– Screening Cervice Uterina: Pap-test (25-29 anni) e HPV DNA test (30-64 anni)

– Screening Colon Retto: consegna del kit SOF test per uomini e donne tra i 50 e i 69 anni

– Screening Epatite C (HCV): test rapido capillare per i nati tra il 1969 e il 1989 (inclusi cittadini STP)