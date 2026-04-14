Aiello del Sabato, irregolarità igienico-sanitarie e lavoratori in nero: attività sospesa dai Carabinieri

I Carabinieri della Compagnia di Solofra, unitamente a quelli del Nucleo Ispettorato del Lavoro e a personale dell’ASL e della SIAE di Avellino, hanno svolto ad Aiello del Sabato un servizio finalizzato, in particolare, alla verifica del rispetto delle norme a tutela della salute pubblica, nonché all’osservanza della normativa in materia di lavoro e sicurezza.

Nel corso dell’attività ispettiva, all’interno di un locale sono state constatate carenze igienico-sanitarie riconducibili alla preparazione e alla somministrazione di alimenti e bevande. Nella circostanza è stata riscontrata la mancata redazione del documento di valutazione dei rischi e l’assenza della prevista formazione del personale in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

All’esito degli accertamenti sono state elevate sanzioni amministrative per un importo complessivo superiore a 16mila euro e impartite tre prescrizioni per un ammontare totale di circa 24mila euro.

Nel medesimo contesto sono stati identificati tre lavoratori risultati non regolarmente assunti.

Al termine del controllo, l’attività è stata sottoposta a provvedimento di sospensione e il gestore del locale deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.