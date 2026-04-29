Salute della Donna: esami e visite ambulatoriali gratuite per oltre 60 donne nell’Open Week all’Ospedale di Ariano

Il genere al centro della cura. Si conclude con un bilancio positivo l’(H)Open Week dedicata alla Salute della Donna, iniziativa promossa dall’Asl Avellino in collaborazione con la Fondazione Onda ETS, che ha visto l’Ospedale Bollino Rosa “Frangipane-Bellizzi” di Ariano Irpino protagonista di una settimana intensa dedicata alla prevenzione e al benessere femminile.

L’(H) Open Week si è svolta in occasione della decima Giornata Nazionale della Salute della Donna e ha riscosso un’ottima partecipazione, a testimonianza di una crescente consapevolezza sul territorio riguardo l’importanza della medicina di genere.

Dal 23 al 28 aprile sono state offerte presso l’Ospedale di Ariano Irpino oltre 60 prestazioni gratuite, tra visite ed esami, garantendo un accesso facilitato a diagnosi e consulenze. Il successo dell’evento sottolinea la volontà di porre il genere al centro della cura, riconoscendone le specificità per assicurare un’assistenza sanitaria più equa ed efficace, per rispondere ai bisogni concreti della popolazione attraverso un approccio clinico personalizzato.

Le attività hanno interessato una vasta gamma di ambiti specialistici. Nello specifico, le cittadine hanno potuto usufruire di visite ed esami nelle branche di Neurologia,

Ginecologia, Cardiologia, Urologia, Medicina Interna, Diagnostica per Immagini, Psicologia.

L’eccellente riscontro ottenuto conferma il valore sociale di tali iniziative, nate per rendere la salute un diritto accessibile e per promuovere attivamente la cultura della prevenzione in ogni fase di vita della donna.