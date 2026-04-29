Il Liceo Classico Europeo compie 30 anni: al Convitto generazioni a confronto sul futuro

AVELLINO- Un dialogo tra generazioni di ex studenti e attuali alunni, ex docenti e docenti e la presenza del rettore Attilio Lieto e degli ultimi due ex rettori, Angelina Aldorasi e Maria Teresa Brigliadoro per dare. Si e’ aperto cosi’ questa mattina il percorso celebrativo dei trenta anni del Liceo Classico Europeo del Convitto Nazionale di Avellino. Tutti hanno partecipato ad un hackathon speciale, senza giuria e senza vincitori, concentrato su un percorso di co- progettazione, volto a immaginare l’evoluzione dell’istituto nel prossimo decennio. Il titolo dell’Hackathon sarà: il concetto alla base è la constatazione che il Liceo Classico Europeo ha formato generazioni di cittadini europei. Il progetto e’ quello di discutere sull’educazione classica (spirito critico, etica, estetica, democrazia) nelle sfide tecnologiche e sociali dei prossimi anni. Non una competizione tra vari gruppi, per eleggere il progetto migliore, bensì come un percorso corale di riflessione sul

futuro del Liceo Europeo. Non si vuole solo celebrare il passato, ma utilizzare il

nostro bagaglio di esperienze per costruire il domani. L’hackathon e’ l’occasione per far dialogare generazioni diverse e trasformare i ricordi in una

prospettiva d’avanguardia. L’obiettivo è quello di riunire l’intera comunità che ha animato il Liceo Europeo, dalla sua nascita a oggi: il rettore odierno e i rettori che si sono susseguiti, ex docenti, ex alunni, ex educatori, con gli odierni docenti,.educatori e studenti si sono ritrovati insieme per un’intera giornata di lavoro

creativo, seguendo un metodo condiviso, senza vincitori né vinti. A differenza dei format tradizionali, l’evento non prevede una giuria esterna. La filosofia dell’ incontro si baserà sulla valutazione diffusa, ossia ogni partecipante sarà chiamato a fornire il proprio contributo e a valutare le idee altrui, in un’ottica di crescita

collettiva. La sessione di lavoro sarà strutturata in diverse fasi: la cosiddetta fase di ‘Input’ sarà dedicata alla raccolta di stimoli, partendo dall’analisi della documentazione storica e dalle esperienze maturate negli anni, fino ad arrivare

alle sfide del presente; la ‘co-progettazione’, lungo l’arco della giornata, di proposte concrete, per definire l’identità e l’offerta formativa del Liceo Europeo in

un orizzonte a dieci anni; ultimo il momento della sintesi e del confronto, in cui avverrà una sorta di condivisione dinamica. I partecipanti potranno muoversi tra i vari tavoli di lavoro, raccogliendo le suggestioni emerse per arrivare a una sintesi finale, che rappresenterà la comune per il futuro della scuola. Il secondo momento consisterà nella partecipazione, nei giorni 6-8 maggio, di una delegazione (costituita dal Rettore, da alcuni Docenti e Educatori e da una rappresentanza di studenti del Liceo Classico Europeo) al Convegno Nazionale, patrocinato dall’ ANIES (Associazione Nazionale Istituti Educativi Statali) presso lo storico Convitto Nazionale Statale “Francesco Cicognini” di Prato, un convegno di rilievo nazionale che vedrà il coinvolgimento dei Licei Classici Europei del Paese.