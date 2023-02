“Saltano” due condotte idriche, Valle Ufita di nuovo senz’acqua

Una doppia e contemporanea rottura di condotte idriche ed anche oggi l’Ufita resta senza acqua. Comuni a secco, come Ariano Irpino. Presso i comuni è infatti arrivata la comunicazione dell’Alto Calore Servizi. La società di Corso Europa ha messo in allarme le amministrazioni.

Due le condotte idriche che sono “saltate”. Quella di Melito Irpino e quella di Grottaminarda. Per questo motivo, oggi, martedì 7 febbraio, in valle Ufita è sospesa l’erogazione idrica a partire dalle prime ore del pomeriggio. Sono in corso i lavori di riparazione e si prevede il ripristino della fornitura idrica in tarda serata.