I salernitani “promuovono” le luci di Natale di Avellino: “Meglio delle nostre”

I salernitani “promuovono” le luci di Natale di Avellino. Può sembrare un’esagerazione ma carta canta e la riprova è un articolo pubblicato sull’edizione di Salerno del quotidiano “Il Mattino”. “Le luci hanno perso appeal”, dicono i cittadini.

Alcuni imprenditori, in particolare del centro storico della città di mare, sono abbastanza categorici. Secondo loro, quest’anno le luci di Natale non sono un granché e quindi non fungono da richiamo come in passato. Ma c’è anche un altro dato, la concorrenza. E citano alcune città campane dove si è fatto meglio di Salerno.

Tra queste, proprio Avellino, “lodata” per aver abbinato alle luci percorsi di degustazione con chiostri disseminati sul corso principale.

Il capoluogo irpino, dunque, dopo aver “subito” per tanti anni lo scotto di non essere competitiva con Salerno, sembra che quest’anno sia riuscito nell’intento di aver allestito una coreografia di Natale che piace proprio a tutti.