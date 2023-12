Saldi invernali, in Campania si parte il giorno prima dell’Epifania

Come tradizione, il periodo delle festività natalizie porta con sé uno degli eventi più attesi dagli amanti dello shopping: i saldi.

La Regione Campania ha annunciato l’inizio dei saldi invernali 2024 sull’intero territorio regionale: il via è fissato per il 5 gennaio 2024, un giorno prima dell’Epifania. La Giunta regionale ha comunicato ufficialmente il calendario delle vendite: “Dopo aver consultato le associazioni di categoria, la Giunta regionale ha deciso di avviare i saldi per la stagione invernale 2023-2024 a partire dal 5 gennaio 2024, per un periodo che non supererà i 60 giorni”.