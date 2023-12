Avellino, inaugurato in via Morelli e Silvati, il primo Skate Park della città

Inaugurato questa mattina ad Avellino il primo Skate Park della città.

La nuova struttura di via Morelli e Silvati, fortemente voluta dall’amministrazione comunale, è stata realizzata grazie al Fondo per le attività socio-educative a favore dei minori finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

A tagliare il nastro il sindaco Gianluca Festa dando di fatto il via ad una tre giorni di eventi che richiameranno in questo nuovo spazio urbano centinaia di ragazzi con le loro famiglie.

Protagonisti della giornata inaugurale gli atleti dell’ASD Napoli Skateboarding che si sono cimentati nelle consuete performance in equilibrio sulla tavola con le rotelle. Poi la giornata è proseguita con le lezioni gratuite, momenti musicali e di animazione per grandi e per piccini.

Domani, domenica 31 dicembre, dalle 10:30 alle 14:30, il parco ospiterà free-skating, spettacoli di musica a cura di skaters locali arricchiti dalla presenza di ballon art e mascotte.